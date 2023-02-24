Kenan Lugavic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenan Lugavic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenan Lugavic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenan Lugavic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenan Lugavic 26 Ağustos 1992 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Kenan Lugavić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenan Lugavic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kenan Lugavic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Buducnost Banovici futbol takımında oynamaktadır. FK Buducnost Banovici takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kenan Lugavic'nin FK Buducnost Banovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kenan Lugavic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kenan Lugavic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kenan Lugavic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenan Lugavic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında FK Buducnost

11 Ağustos 2014 yılında HNK Orasje

5 Şubat 2021 yılında FK Buducnost

14 Temmuz 2021 yılında Zvijezda G.

31 Ocak 2022 yılında FK Buducnost

Kenan Lugavic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenan Lugavic şuan FK Buducnost Banovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.