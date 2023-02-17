Kenan Morina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenan Morina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenan Morina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenan Morina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenan Morina 28 Mart 1991 tarihinde Biel/Bienne şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İsviçre,Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenan Morina Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kenan Morina, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Biel-Bienne futbol takımında oynamaktadır. FC Biel-Bienne takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Kenan Morina'nin FC Biel-Bienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kenan Morina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kenan Morina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kenan Morina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenan Morina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında SV Lyss

1 Ocak 2016 yılında FC Prishtina BE

30 Eylül 2016 yılında Azzurri Bienne

1 Temmuz 2018 yılında FC Biel-Bienne

Kenan Morina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenan Morina şuan FC Biel-Bienne takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.