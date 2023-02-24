Kenan Orahovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenan Orahovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenan Orahovac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kenan Orahovac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kenan Orahovac 26 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Кенан Ораховац şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kenan Orahovac Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Mladost Donja Gorica futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Donja Gorica takımına 10 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Kenan Orahovac'nin FK Mladost Donja Gorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kenan Orahovac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kenan Orahovac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
30 Temmuz 2019 yılında FK Karioke
31 Aralık 2019 yılında FK Decic Tuzi
16 Şubat 2020 yılında Otrant-Olympic
30 Haziran 2020 yılında FK Decic Tuzi
20 Ağustos 2020 yılında FK Ibar
10 Şubat 2021 yılında Mladost DG
Kenan Orahovac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kenan Orahovac şuan FK Mladost Donja Gorica takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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