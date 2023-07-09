Gram altın 1600 TL'ye kadar çıkarken önümüzdeki günlerde ise bu sürecin nasıl gideceği yönünde meraklar arttı. Ramazan Kurtoğlu, ticaret ile yatırımın aynı şey olmadığına vurgu yaptı. Döviz ve altın yukarı yönlü şoklara gebe kalırken döviz bizim yanlış politikalarımızdan altın ise küresel oyunlardan oluştuğuna vurgu yapıldı.
Kenarda köşede gram altını olanlar dikkat! Uzman isim açıkladı: O tarihte hazır olun
Yastık altında gram altın saklayanları yakından ilgilendiren haber geldi. Altın konusunda sık sık uyarılarda bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu'ndan şaşırtan açıklamalar geldi. İşte detaylar...
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