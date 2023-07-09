Kenarda köşede gram altını olanlar dikkat! Uzman isim açıkladı: O tarihte hazır olun

Gram altın 1600 TL'ye kadar çıkarken önümüzdeki günlerde ise bu sürecin nasıl gideceği yönünde meraklar arttı. Ramazan Kurtoğlu, ticaret ile yatırımın aynı şey olmadığına vurgu yaptı. Döviz ve altın yukarı yönlü şoklara gebe kalırken döviz bizim yanlış politikalarımızdan altın ise küresel oyunlardan oluştuğuna vurgu yapıldı.



