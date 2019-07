Türk fotoğrafçı ünlü model Kendall Jenner'ın çıplak fotoğraflarını çekerek gündeme oturdu.

Instagram'da 113 milyon kişi tarafından takip edilen dünyaca ünlü model Kendall Jenner, Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a çıplak şekilde poz verdi.

Güzel modelin paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Jenner'ın takipçileri de cesur fotoğrafa sessiz kalmadı. Jenner'ın bir takipçisi fotoğrafa, "Gerçekten olağanüstü." yorumunu yaptı. Fotoğrafçı Mert Alaş ise paylaşıma, "Günün en güzel kadını." ifadelerini kullandı.

İşte o fotoğraflar:

KENDALL JENNER KİMDİR?

Hollywood magazininin ünlü isimlerinden olan Kendall Jenner, her yaptığı hareket ile adeta olay olmaktadır. Kim Kardashian'ın üvey kardeşi ve Kylie Jenner'in ablası olan ünlü ismin hayatı hayranları tarafından merak edilmektedir. Peki, Kendall Jenner kimdir?

3 Kasım 1995 tarihinde Los Angeles'ta doğan doğan Kendall Nicole Jenner, Amerikalı model ve televizyon kişiliğidir. E! televizyon kanalında yayınlanan Keeping Up with the Kardashians aile reality şovlarında rol almaktadır. Ayrıca Kim Kardashian'ın üvey kardeşidir.

Bruce Jenner ve Kris Jenner'ın kızıdır. Kylie Jenner adında öz kız kardeşi ve anne tarafından Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian ve Rob Kardashian adında 4 üvey kardeşi, baba tarafından ise 4 üvey kardeşi daha vardır. Kendall , ünlü ABD'li genç televizyon kişiliği ve modeldir. Her dönem magazin bültenlerinde çok konuşulan ve dünya genelinde geniş bir kitle tarafından takip edilen Kim Kardashian'ın üvey kardeşidir. Kim Kardashian'ın annesinin ikinci evliliğinden olan kardeşlerinden Kendall Jenner üvey ablası ile birlikte "Keeping Up with the Kardashians" adındaki televizyon programı ile yaptığı modellik ve girişimcilik çalışmalarıyla ismini duyurmuştur. Kendalın çocukluğu Calabasasda, Los Angeles'ta geçti. O,burada Sierra Canyon Okulunda eğitim aldı ve 2014 yılında mezun oldu.



Kendall 13 yaşında moda dünyasına katıldı. İlk olarak kız kardeşi Kylie ile Paper Magazine dergisinin 'Güzel İnsanlar' başlığı altında yer aldı. 14 yaşında «Wilhelmina Models» modellik ajansı ile anlaşarak modellik kariyerine başladı. OK!, Teen Vogue,Seventeen dergileri için fotoğraf çekimleri yaptı. 2011 yılında kız kardeşi Kylie ile birlikte Seventeen dergisi tarafından 'Stil Elçileri' olarak seçilmişlerdir. 2011 yılında, Kendall «Bayan Vogue» kapağını süsleyen ikinci model oldu. 2012 yılında ise Teen Vogue dergisine kapak olmuştur. Kendall ve kız kardeşi Kylie moda tasarımına başladılar, tüm Amerika Birleşik Devletlerinde satılan bir «Kendall & Kylie» giyim markası zincirine sahiptirler. The Society Manangement,Elite Paris ? Elite London gibi ajanlarla çalışan Kendall W Magazine ve V Magazine, Vogue Paris ve Interview Magazine dergilerinde fotoğraf çekimleri yaptırdı.

2015 yılında Harper's Bazaar, GQ ve Marie Claire Endonezya dergilerinin kapağında yer alan Kendall Calvin Klein markasının yeni yüzü seçildi.

Haziran ayında Türkiye'ye gelen Kendall, Antalya'da Dosso Dossi Fashion Show'da podyuma çıktı.

MERT ALAŞ KİMDİR?

Londra‘da yaşayan Mert Alaş, ortağı Marcus Pigott‘la birlikte dünyanın en iyi moda fotoğrafçıları arasındalar.

Mert Alaş, 21 Şubat 1971 tarihinde Ankara‘da doğmuştur. Babası Hava Kuvvetlerinde pilot, annesi ise mankendir. 1993 yılında dil eğitimi için gittiği İngiltere, Londra’ya gitti. Bu sırada 1994 yılında İngiltere’de moda tasarımcısı Alexander McQueen ve ortağı Marcus Piggott ile tanıştı.

Mert Alaş, Marcus Piggott ile tanıştıktan sonra birlikte çalışmaya başladılar. İlk çekimlerini Dazed&Confused‘a yapan ikili bugün dünyanın en önemli fotoğraf ajanslarından Art Partner tarafından temsil ediliyor. Madonna‘dan Lady Gaga‘ya, Kate Moss‘tan Daria Werbowy‘a çalışmadıkları ünlü, imza atmadıkları prestijli dergi ve kampanya yok. Vogue Türkiye’nin de birinci yıldönümünde Gisele Bündchen, ikinci yıldönümünde ise Angelina Jolie ile kapak çekimi gerçekleştirdiler.

Dünyaca ünlü sanatçılarla çalışmışlardır. Bu sanatçıların arasında Justin Bieber, Lady Gaga, Shakira, Jennifer Lopez, Barbara Palvin, Madonna, Kylie Minogue, Kate Moss, Adele Laurie Blue Adkins, Miley Cyrus, Gisele Bündchen ve Victoria Beckham da vardır. Ek olarak Vogue, Calvin Klein, Gucci, Interview, W gibi markalarla da çalışmıştır.