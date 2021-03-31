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  3. Kendall Jenner polisten koruma istedi: Ölümle tehdit ediliyor!

Kendall Jenner polisten koruma istedi: Ölümle tehdit ediliyor!

Dünyaca tanına model Kendall Jenner, bir kişi tarafından ölümle tehdit edildiğini, önce onu sonra da kendisini öldürme planı olduğunu anlatarak polisten koruma istedi.

Kendall Jenner polisten koruma istedi: Ölümle tehdit ediliyor! 118

Süper model Kendall Jenner, ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle polise gitti.