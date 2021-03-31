Kendall Jenner polisten koruma istedi: Ölümle tehdit ediliyor! Dünyaca tanına model Kendall Jenner, bir kişi tarafından ölümle tehdit edildiğini, önce onu sonra da kendisini öldürme planı olduğunu anlatarak polisten koruma istedi.

1 8 Süper model Kendall Jenner, ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle polise gitti.