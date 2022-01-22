Kendall Jenner soğuk havada görenlerin içini ısıttı! Üstünde sadece bir bikiniyle kendini karların içine attı! Ünlü modele yorumlar çığ gibi geldi; 'Gerçek bir Hot girl' Dünyaca ünlü Amerikalı model Kendall Jenner Aspen’de kar keyfi yapıyor. Eksi dereceyi bulan havada üstünde sadece bir bikiniyle kendini karların içine attığı fotoğrafları instagram hesabından paylaştı. İşte soğuğa meydan okuduğu o görüntüler.

1 9 Kim Kardashian'ın üvey kardeşi olan model Kendall Jenner Aspen’de kışın keyfini sürüyor.