Kendi düğününe giderken canından oldu

Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen olayda, Gülten Kutlay ile Bülent Tanay hayatlarını birleştirmek için yola çıktılar. Bugün yapılması planlanan düğüne hazırlık amacıyla Adakent köyünden Tutak merkezdeki bir kuaföre gitmek için hareket eden düğün arabası, Adakent ile Karaağaç köyleri arasındaki yolda, karşıdan gelen bir araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan arabada bulunan gelin Gülten Kutlay hayatını kaybetti. Kaza sırasında araçta bulunan Damat Bülent Tanay ve gelinin kuzeni olduğu öğrenilen bir kadın ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı yetkililere ihbar etmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve ağlık ekibi sevk edildi. Damat ve gelinin kuzeni, olay yerinde yapılan ilkyardım müdahalesinin ardından sağlık görevlileri tarafından Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.