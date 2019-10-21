Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün, Çeşme Belediyespor'un en önemli sorununun tesis olduğunu belirterek, "Kendi evimizde kiracı gibiyiz" dedi.

Çeşme Belediyespor Kulübünün sadece Dalyan yolu üzerindeki suni çimli sahanın sahibi olduğunu belirten Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün, maçlarını oynadıkları Çeşme 16 Eylül Stadyumu'nun Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait olduğunu ve kendilerinin kiracı olduklarını açıkladı.

Çeşme Belediyepor'un sadece futbol kulübü olmadığını vurgulayan Şerif Gün, "8 temel branşta faaliyet gösteren bir spor kulübüyüz. Yaklaşık 250 lisanslı sporcumuz var. Kulübümüz yaz ve kış spor okulları ile 12 ay faaliyet gösteriyor. Yıl boyunca yaklaşık bin 500 kişiye spor yapma olanağı sağlıyoruz; ama kulübümüze ait sadece Dalyan yolu üzerindeki suni çimli sahamız var. Tesislerimiz darmadağınık. Futbol sahamız, lojmanımız ve kulüp binamız Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait sahada. Maalesef fiziki mekanlarımız yetersiz. Kiracı olduğumuz için çok fazla bir yatırım yapamıyoruz" diye yakındı.

14-15 kadar antrenörleri olduğunu açıklayan Kulüp Başkanı Gün, "Antrenörlerimizin hepsi ayrı ayrı yerlerde. Antrenörlerimizin sahada çalışmanın dışında, bir şeyler üretebilmeleri için fiziki imkanlarının olması, çalışma ortamlarının hazırlanması gerekir. Maalesef yok. Antrenörlerimiz kulüp binamıza geliyorlar; ama burası da küçük olduğu için hem onlar hem de biz sıkılıyoruz. Çeşme Garajı'nda kullandığımız küçük bir salonumuz var. Bayanlar orada spor yapıyorlar. Oranın da fiziki şartları iyi değil. Orası büyükşehir belediyesine ait olduğu için geçici olarak kullanabiliyoruz. Büyükşehir belediyesi, "garajı yeniliyoruz" derse, o salonu da kullanamayacağız. Oradan çıkmak zorunda kalırsak, plates, zumba ve aerobik yapan kadınlara nerede spor yaptıracağımızı bilemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA