Kendi hayatını sahne alan filmi duygu dolu gözlerle izledi

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram, kendi hayatının beyaz perdeye aktarıldığı "Buğday Tanesi" filmini duygu dolu gözlerle izledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kendi hayatını sahne alan filmi duygu dolu gözlerle izledi

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram, kendi hayatının beyaz perdeye aktarıldığı "Buğday Tanesi" filmini duygu dolu gözlerle izledi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü hizmetlere bir yenisini daha ekleyen belediye, yaz aylarında vatandaşların aileleri ile birlikte güzel vakit geçirebilmeleri için açık hava sinema geceleri düzenliyor. Öğretmenevi bahçesine kurulan dev sinema platformu ile ilçe halkı aileleriyle birbirinden güzel Yeşilçam filmleri ve vizyona giren güncel filmlerden oluşan açık hava sinema gecelerinde buluşuyor. Pazaryeri Belediyesi personeli film izlemek için gelen vatandaşlara patlamış mısır ve çay ikramında bulundu. Dün akşam ise, 2022 yılı yapımı "Buğday Tanesi" sinema filminin gösterildiği gecede, henüz bir bebekken buğday tarlasında çıkan yangın sonucu vücudunun büyük bir bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Serkan'ın hayata tutunma mücadelesi ve kendi gibi olan milyonlara umut olma hikayesi anlatıldı.

Duygu dolu gözlerle izledi

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram da kendi hayatının beyaz perdeye aktarıldığı "Buğday Tanesi" filmini izlemek için Pazaryeri ilçesine geldi. Pazaryeri'nde katıldığı açık hava sinema gecesinde konuşma yapan Milletvekili Bayram, "Buğday Tanesi filmi benim 48 yıllık hayatımı anlatan, yaşadıklarımın da yüzde birini beyaz perdeye yansıtan bir filmdir. On milyon engellimiz, ailesiyle beraber yaklaşık kırk milyon insanımız için umut, aileleri için umuda yolculuk, engelli olmayan insanlar için empati ve şükrü anlatan bir filmdir. Tüm sinema ve siyaset tarihinde bir ilktir. Elde edilen gelirle de İstanbul'da projesine başladık engelsiz bir yaşam merkezi yapıp orada milletimize İstanbul'umuza armağan edeceğiz. İnşallah Buğday Taneleri çoğalacak, ülkemizin her ilinde ilçesinde yeşerecek ve ülkesine milletine hizmet edecek. Amacımız da budur, kimse engelinden dolayı geri kalmasın. Bizler üniversiteyi bitirdik, İstanbul Hukuk'u. Hakim yapmadılar, yasal engel vardı. Vekil olduk, değiştirdik, şimdi engelli kardeşlerimiz hakim savcı oldular. Bu sessiz devrimi gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise, öğretmen evi bahçesinde düzenlenen açık hava sinema gecesiyle ilçede kültür ve sanat etkinlikleri ile sosyal yaşamı daha da canlandırmayı hedeflediklerini ifade ederek, ilçe halkını Türk sinemasının klasikleşmiş, beğeni kazanmış filmlerini izlemeye davet etti.

Öte yandan etkinliğe Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, engelli vatandaşlar ve Pazaryerililer katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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