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  3. Kendi içlerinde çatışıyorlar! Kılıçdaroğlu'nun çağrısı CHP'li İBB'yi panikletti! Yapılan açıklama dikkat çekti!

Kendi içlerinde çatışıyorlar! Kılıçdaroğlu'nun çağrısı CHP'li İBB'yi panikletti! Yapılan açıklama dikkat çekti!

Geçtiğimiz gün çağrıda bulunarak provokatif bir şekilde elektrik faturalarını ödemeyeceğini ifade eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı İBB yönetimlerini harekete geçirdi.

Kendi içlerinde çatışıyorlar! Kılıçdaroğlu'nun çağrısı CHP'li İBB'yi panikletti! Yapılan açıklama dikkat çekti!

Kandil’in talimatına uyarak provokatif bir şekilde elektrik faturalarını ödemeyeceğini ifade eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı CHP’li İBB yönetimlerini harekete geçirdi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ), son günlerde bazı sosyal medya kullanıcılarının elektrik faturaları ile birlikte su faturalarını da ödemeyeceklerini söylemeleri üzerine bir açıklama geldi.

PANİKLE GELEN AÇIKLAMA

İSKİ, İstanbul'daki yurttaşlara hitaben yapılan yazılı açıklamada “Son günlerde bazı sosyal medya kullanıcıları, elektriğe gelen zamları öne sürerek, elektrik faturaları ile birlikte su faturalarını da ödemeyeceklerini ifade etmektedir. Öncelikle belirtmek isteriz ki; halihazırda İSKİ'nin uyguladığı 5.56 TL/metreküplük 1. Kademe konut tarifesi, 30 büyükşehir belediyesinin uyguladığı su tarifeleri içerisinde 23. sıradadır” denildi.

Kendi içlerinde çatışıyorlar! Kılıçdaroğlu'nun çağrısı CHP'li İBB'yi panikletti! Yapılan açıklama dikkat çekti!

“DÜZENLİ OLARAK ÖDEMELERİNİ BEKLİYORUZ”

İstanbul'da kente verilen suyun büyük bir kısmı şehir dışından terfi ettirilerek sağlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi;

"Bu bakımdan suyun maliyetinde elektriğin çok önemli bir etkisi bulunmakta olup son elektrik zamlarından en çok etkilenenler arasında, Kurumumuz ilk sıralarda yer almaktadır. Şöyle ki, İSKİ'nin 2022 yılı için hesapladığı elektrik maliyeti, 1 milyar 300 milyon TL iken son elektrik zamlarıyla bu rakam 3 milyar TL'ye yükselmiştir. Saygıdeğer İstanbullu hemşerilerimizden bu durumu dikkate alarak faturalarını düzenli olarak ödemelerini bekliyoruz."

Kendi içlerinde çatışıyorlar! Kılıçdaroğlu'nun çağrısı CHP'li İBB'yi panikletti! Yapılan açıklama dikkat çekti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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