Kendi İşletmesinde Çalışan-Perakende Ticaret Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kendi İşletmesinde Çalışan-Perakende Ticaret görev tanımı nedir, Kendi İşletmesinde Çalışan-Perakende Ticaret ne iş yapar, Kendi İşletmesinde Çalışan-Perakende Ticaret olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kendi İşletmesinde Çalışan-Perakende Ticaret mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kendi İşletmesinde Çalışan-Perakende Ticaret Tanımı;

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Kendi İşletmesinde Çalışan-Perakende Ticaret Maaşı Ne Kadar? 2022 Kendi İşletmesinde Çalışan-Perakende Ticaret Maaşları

Kendi İşletmesinde Çalışan-Perakende Ticaret maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kendi İşletmesinde Çalışan-Perakende Ticaret maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kendi İşletmesinde Çalışan-Perakende Ticaret iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5221.05

Meslek Adı :

Kendi İşletmesinde Çalışan-Perakende Ticaret

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Perakende Ticaret İle İlgili Küçük İşyeri Sahipleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendi adına veya ortaklık adına perakende ticaret yapmak amacıyla mal alan ve satan, mahiyetinde çalıştırdığı işçileri sevk ve idare eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kendi İşletmesinde Çalışan (Perakende Ticaret) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tüketici ihtiyaçlarını karşılamak için tüketici talebini belirlemek,

b) Satabileceği mal çeşidinin kalite ve miktarını tespit etmek,

c) Toptancı ve imalatçı firmalarla temasa geçerek en uygun şartlarla mal satın almak,

d) Malları tüketici beğenisine uygun şekilde teşhir etmek,

e) Müşterilerin isteklerini sorarak mallarını göstermek,

f) Satım şartlarını açıklamak, malını satmak,

g) Makbuz, fatura, senet, çek gibi ticari belgeleri düzenlemek,

h) İşletme personelini sevk ve idare etmek,

i) Küçük işletmelerde, önemli ölçüde veya tamamıyla perakende ticaret satışının vergi işlemlerini yürütebilir.

j) Envanter ve muhasebe kayıtlarını tutabilir ve yazışmaları yapabilir.

k) Satılan malın cinsine göre düzenleme yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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