Kendi mutfak harçlıklarından biriktirip, depremzedeler için gıda kolisi hazırladılar

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde eğitim gören kadınlar, kendi biriktirdikleri harçlıklarını bir araya gelerek deprem bölgesi için gıda kolileri hazırladılar.

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Kendi mutfak harçlıklarından biriktirip, depremzedeler için gıda kolisi hazırladılar

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde eğitim gören kadınlar, biriktirdikleri harçlıklarını deprem bölgesi için harcayarak gıda kolisi hazırladılar. Makarnadan salçaya kadar temel ihtiyaç maddelerinden oluşan 100 kilo Malatya'ya gönderilecek.

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EL BİRLİĞİ İLE ERZAK KOLİLERİNİ HAZIRLADILAR

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Bağcılar Belediyesi'nin bünyesindeki birimlerinin afet bölgesine yardımları devam ediyor. Bunlardan biri de Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi oldu. Çalışanlar ve kursiyerler biriktirdikleri paralarıyla depremzede aileler için alışveriş yaptı. Kadınlardan kimi mercimek, pirinç gibi yemeklik malzeme kimi ise çocuklar için çikolata ve bisküvi aldı. Bir araya toplanan malzemeler daha sonra kolilenerek gönderilmeye hazır hale getirildi. El birliğiyle hazırlanan 100 koli, Bağcılar Belediyesi'nin kardeş şehri olan Malatya'nın Battalgazi ilçesine gönderilecek.

"BU BİR İNSANLIK GÖREVİ"

Depremzedeler için şehriye, mercimek satın aldığını söyleyen Çocuk Gelişimi sınıfı öğrencisi Şeyma Nur Kocaman, "Oraya gidip onlara yardım edemedim buradan faydam olsun istedim. Kendi imkanlarımla harçlıklarımla yiyecek malzemesi satın aldım. Bu şekilde yardım etmeyi düşündüm. Rabbim kabul etsin. Bu bir insanlık görevi. Herkesin kendi yettiğince bir şeyler yapması lazım. İnşallah bu durumu da en kısa zamanda atlatacağız" dedi.

KAYNAK: İHA

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