Kendilerine has takvim ile 7 yıl geriden geliyorlar! Etiyopya'da yeni yıl heyecanı! 2015 yılına giriyorlar!

Kendilerine has takvimi kullanarak Dünya'nın 7 yıl gerisinden gelen Etiyopya bugün itibariyle 2015 yılına girdi.

Rukiye Karapunar
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Kendilerine has takvim ile 7 yıl geriden geliyorlar! Etiyopya'da yeni yıl heyecanı! 2015 yılına giriyorlar!

Kendi takvimi kullanan Doğu Afrika ülkesinden birisi olan Etiyopya, Dünya'nın kullandığı Miladi takvimi kullanmak yerine kendine has takvime göre günleri takip ettiği için tam 7 yıl geriden geliyor. Güneş sistemi üzerinden takip ettikleri takvim ile oldukça geri bir zanda yaşayan Etiyopya için bugün yeni bir başlıyor.

Kendilerine has takvim ile 7 yıl geriden geliyorlar! Etiyopya'da yeni yıl heyecanı! 2015 yılına giriyorlar!

YENİ YILA GİRİYORLAR

Miladi takvimi 7 yıl geriden Etiyopya kullandıkları takvim ile her yıl 11 Eylül tarihince yeni ir yıla giriyor. Bugün de 2015 yılına girecek olan ülkede yeni yıl dolayısıyla çeşitli hazırlıklar yapılıyor ve yeni yıl ülke genelinde coşku ile kutlanıyor.

Kendilerine has takvim ile 7 yıl geriden geliyorlar! Etiyopya'da yeni yıl heyecanı! 2015 yılına giriyorlar!

SAAT DİLİMLERİ DE FARKLI

Etiyopya'da ayrıca gün saat 00.00'da değil, 06.00'da başlıyor. Bir gün 12 saatlik iki farklı bölümden oluşurken ilk saat dilimi saat 06.00'da, ikinci dilim ise saat 18.00'de başlıyor. Etiyopya takviminde ilk 12 ay 30 günden oluşurken takvimde 12'nci aydan sonra 5 ila 6 günlük bir 13'üncü ay bulunuyor.

Kendilerine has takvim ile 7 yıl geriden geliyorlar! Etiyopya'da yeni yıl heyecanı! 2015 yılına giriyorlar!

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