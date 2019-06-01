Kendilerine polis süsü verip Afgan mültecileri gasp eden çete çökertildi

İstanbul'da kendilerine polis süsü vererek Afgan uyruklu mültecileri etkisiz hale getirdikten sonra para ve eşyalarını gasp eden çete polis ekiplerince çökertildi.

Ümraniye, Yamanevler'de sahur için bir araya gelen Afgan uyruklu mülteciler hayatlarının şokunu yaşadı. Kendilerini polis olarak tanıtan bir grup şüpheli, Afgan mültecileri silah zoruyla etkisiz hale getirdikten sonra evde bulunan cep telefonları, pasaport ve bir miktar parayı çalarak kayıplara karıştı. Gasp edildiklerini fark eden Afgan mülteciler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek durumdan şikayetçi oldu. Afgan mültecilerin şikayeti üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Çalışmalar sırasında Kadıköy, Fikirtepe Mahallesi'nde de Afgan mültecilerin benzer yöntemle gasp edildiği haberi alındı. Bu haberle çalışmalarını sıklaştıran ekipler şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti. Şehir polis kameralarından yapılan incelemelerde aracın bir grup şüpheli tarafından kullanıldığı görüldü. Plaka sahibinin bir kadın olduğunun öğrenilmesi üzerine ekipler çalışmalarını aile fertlerine yönlendirdi. Kadının eşi olduğu öğrenilen Tahmil Ata B.'nın aracı kullandığını tespit eden ekipler harekete geçerek operasyon için düğmeye bastı.

Çete üyeleri kendilerine özel kimlik düzenlemiş

Ümraniye ve Üsküdar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Tahmil Ata B., Ali E., Okan K., Cuma G., Mehmet Ali A., Mahir K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kelepçe ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Bunun yanı sıra şüphelilerin kendilerine polis süsü vermek için düzenledikleri özel kimliklerde bulundu. Gasp Büro Amirliğinde ifadeleri alınan şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Şikayetleriyle kaçak oldukları ortaya çıktı

Çete tarafından gasp edilen Afgan mülteciler ise ülkeye kaçak yollardan giriş yaptıkları tespit edildikleri için ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: İHA