Kendilerini ’polis’ olarak tanıtıp 1 milyon 758 bin lira dolandıran 4 şahıs tutuklandı

Isparta'da kendilerini polis olarak tanıtıp, "Adınız terör örgütlerine karıştı bununla ilgili operasyon yapacağız" diyerek hedef seçtikleri kişileri 1 milyon 758 bin lira dolandıran 4 şahıs tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Kendilerini ’polis’ olarak tanıtıp 1 milyon 758 bin lira dolandıran 4 şahıs tutuklandı

Isparta'da kendilerini polis olarak tanıtıp, "Adınız terör örgütlerine karıştı bununla ilgili operasyon yapacağız" diyerek hedef seçtikleri kişileri 1 milyon 758 bin lira dolandıran 4 şahıs tutuklandı.

Isparta'da kendilerini "polis" olarak tanıtan dolandırıcıların hedef seçtikleri kişileri telefonla arayarak "Adınız terör örgütlerine karıştı bununla ilgili operasyon yapacağız" diyerek baskı altına almaları ve yönlendirmeleri sonucunda 3 farklı adresten 1 milyon 758 bin lira dolandıran şahısları yakalamaya yönelik Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

120 saatlik kamera görüntüleri mercek altına alındı

Yakalamaya yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, 42 farklı noktadan alınan 120 saatlik kamera görüntüsü sonucunda şüphelilerin İ.G., H.İ.G., H.D. ve E.A. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından 11-12 Eylül tarihlerinde düzenlenen 2 ayrı operasyon sonucunda 4 şüpheli farklı noktalarda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kendilerini ’polis’ olarak tanıtıp 1 milyon 758 bin lira dolandıran 4 şahıs tutuklandı

Kendilerini ’polis’ olarak tanıtıp 1 milyon 758 bin lira dolandıran 4 şahıs tutuklandı

Kendilerini ’polis’ olarak tanıtıp 1 milyon 758 bin lira dolandıran 4 şahıs tutuklandı

Kendilerini ’polis’ olarak tanıtıp 1 milyon 758 bin lira dolandıran 4 şahıs tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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