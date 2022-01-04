"Kendilerini ucuzlatıyorlar" Seher Dilovan dekolte giyen ünlüleri teşhirle suçladı! Bu sözlerle kimleri hedef aldı? "Çıplak da çıkabilirler" 2. Sayfa'ya katılan Seher Dilovan dekolte giyen ünlüleri hedef alarak ağır sözler kullandı. Hadise, Gülşen ve Hande Yener gibi isimlerin cesur tercihleri gündemden düşmezken "Bu görüntü bence dekolte ötesi bir teşhirdir. Uygun görüyorlarsa, altından kalkabileceklerse çıplak da çıkabilirler" diyen Dilovan dikkat çekti.

1 8 Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına katıldı. Seher Dilovan, dekolte giyen ünlüleri hedef aldı.