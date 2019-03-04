İZMİT'te, Fevzi Dilek (53) ormanlık alanda kendini ağaca asarak intihar etti.

Olay, İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Turnaoğlu Caddesi üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan çocuklar ağaçta iple asılı bir kişinin olduğunu görünce, yanlarındaki balta ile ipi keserek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Fevzi Dilek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından bölgede yapılan olay yeri inceleme çalışmasının ardından Fevzi Dilek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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DHA