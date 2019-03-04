İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Kendini ağaca asarak intihar etti

Kendini ağaca asarak intihar etti

İZMİT'te, Fevzi Dilek (53) ormanlık alanda kendini ağaca asarak intihar etti.

Kendini ağaca asarak intihar etti

İZMİT'te, Fevzi Dilek (53) ormanlık alanda kendini ağaca asarak intihar etti.

Olay, İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Turnaoğlu Caddesi üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan çocuklar ağaçta iple asılı bir kişinin olduğunu görünce, yanlarındaki balta ile ipi keserek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Fevzi Dilek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından bölgede yapılan olay yeri inceleme çalışmasının ardından Fevzi Dilek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.