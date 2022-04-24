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Kendini bilerek karanlığa gömmüş! Kılıçdaroğlu'nun foyasını Bakan Dönmez ortaya çıkardı! "O gün evin elektriği varmış"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gelen zamları protesto etmek için faturasını ödemediği için elektriklerinin kesildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun foyasını ortaya çıkardı.

Kendini bilerek karanlığa gömmüş! Kılıçdaroğlu'nun foyasını Bakan Dönmez ortaya çıkardı! "O gün evin elektriği varmış"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gelen zamları protesto etmek için faturasını ödemeyen, 3 ay sonra da elektriklerinin kesildiğini söyleyerek açıklamada bulunan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

"IŞIKLARI NEDEN AÇMADINIZ"

Bakan Dönmez, "Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz?

Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?" ifadelerini kullandı.

Kendini bilerek karanlığa gömmüş! Kılıçdaroğlu'nun foyasını Bakan Dönmez ortaya çıkardı! O gün evin elektriği varmış

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda elektrik faturası tepkisiyle gündeme gelmiş, artan fiyatlar sebebiyle faturasını ödemeyerek durumu protesto edeceğini söylemişti. CHP liderinin açıklamaları ardından MHP lideri Bahçeli kendisine kandil göndermiş, lazım olabileceğine dikkat çekmişti. Son olarak, Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından elektriklerinin kesildiğini duyurdu.

Kendini bilerek karanlığa gömmüş! Kılıçdaroğlu'nun foyasını Bakan Dönmez ortaya çıkardı! O gün evin elektriği varmış

"EŞİM ARADI, ELEKTRİĞİMİZ KESİLMİŞ"

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir." paylaşımını gerçekleştirerek, elektriklerinin kesildiğini duyurmuştu.

Kendini bilerek karanlığa gömmüş! Kılıçdaroğlu'nun foyasını Bakan Dönmez ortaya çıkardı! O gün evin elektriği varmış

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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