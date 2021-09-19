Kendini boşluğa bıraktı! Tıp öğrencisi onuncu kattan atlayarak yaşamını sonlandırdı

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenci olan 22 yaşındaki Beyzanur T, bugün saat 15.30 sıralarında, Kervansaray Mahallesi 3023 Sokak'ta bulunan ve inşaatı devam eden 12 katlı binanın onuncu katından atlayarak yaşamını sonlandırdı

GENÇ, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 25 metre yükseklikten mıcır bulunan zemine düşen Beyzanur T, kanlar içinde kaldı. Gürültüye koşan çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Beyzanur T'nin yaşamını yitirdiğini tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından Beyzanur T'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, genç kızın kimliğini atladığı inşaatın karşısındaki binanın bahçe duvarı üzerinde buldu. Soruşturma başlatan polis, Beyzanur T'nin intihar nedeninin araştırıldığını bildirdi.