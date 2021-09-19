19 Eylül 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Kendini boşluğa bıraktı! Tıp öğrencisi onuncu kattan atlayarak yaşamını sonlandırdıBaron ne demek, TDK'ya göre Baron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İçimizden Biri 2. bölüm full, tek parça izle | SHOW TV İçimizden Biri 2. bölüm canlı izleYargı 1. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Yargı 1. bölüm canlı izleİkimizin Sırrı 7. bölüm full, tek parça izle | ATV İkimizin Sırrı 7. bölüm canlı izleYunus Emre Özer kimdir? Kaç yaşında? | Yunus Emre Özer Youtube kanalı nedir?Hatayspor - Kayserispor maçı canlı izle | Beinsports 2 canlı yayın izle linkiMedipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı canlı izle | Beinsports 1 canlı yayın izle linkiTık manyaklığı! Ünlü YouTuber Yunus Emre Özer kendini ve başkalarının hayatını tehlikeye attı
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kendini boşluğa bıraktı! Tıp öğrencisi onuncu kattan atlayarak yaşamını sonlandırdı

Kendini boşluğa bıraktı! Tıp öğrencisi onuncu kattan atlayarak yaşamını sonlandırdı

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Beyzanur T, onuncu kattan atlayarak yaşamını sonlandırdı.

Kendini boşluğa bıraktı! Tıp öğrencisi onuncu kattan atlayarak yaşamını sonlandırdı

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenci olan 22 yaşındaki Beyzanur T, bugün saat 15.30 sıralarında, Kervansaray Mahallesi 3023 Sokak'ta bulunan ve inşaatı devam eden 12 katlı binanın onuncu katından atlayarak yaşamını sonlandırdı

GENÇ, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 25 metre yükseklikten mıcır bulunan zemine düşen Beyzanur T, kanlar içinde kaldı. Gürültüye koşan çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Beyzanur T'nin yaşamını yitirdiğini tespit edildi.

Kendini boşluğa bıraktı! Tıp öğrencisi onuncu kattan atlayarak yaşamını sonlandırdı

Savcının incelemesinin ardından Beyzanur T'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, genç kızın kimliğini atladığı inşaatın karşısındaki binanın bahçe duvarı üzerinde buldu. Soruşturma başlatan polis, Beyzanur T'nin intihar nedeninin araştırıldığını bildirdi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT