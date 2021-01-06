Kendini mehdi gören Gökçen isimli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Asılacak" dedi, devlete küfürler savurdu

Video paylaşım platformu YouTube'da 6 Ekim 2020 yılında paylaşılan bir video ortalığı karıştırdı. Mehdi olarak kendini gören ve Kuran'ı Kerim'den ayetleri yorumlayan Gökçen isimli bir kadının skandal sözleri koronavirüs önlemlerini eleştirdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve vekillerin asılacağını söyledi, devlete küfür etti.

Videonun bir kısmında koronavirüs salgınına değinen Gökçen isimli kadın, "Bilmiyorum 2020 yılından çıkabilecek mi çoğunuz? Bende soru işareti. Bir sürü bir şey söyleyeceğim gene olmayacak. Korona, ağzını kapatıyorsunuz. Şimdi küfür edeceğim. O ağzınızdaki maskenize de size de. Arkadaş ölüm Allah diyor ki "Değişmez" diyor. Koronadan korkacak bir durum yok. O peçeteyi de atın ağzınızdan. Peçete sizi korumayacak. Çünkü Allah ne diyor," Yazılmış, değişmez" diyor. Benim eğer kaderimde varsa koronadan ölmek. Bunu kimse, ilacınız, doktorunuz değiştirmez. Ben ölücem demek ki. Allah'a güveneceksiniz. Nedir yani bezler ağzınızda. Millet birbirine giriyor dışarıda. Yemin ederim küfür edeceğim en sonunda sizin bezinize." dedi.

"MECLİSTEKİ HEPSİ ASILACAK TEK TEK"

Sözlerini sürdüren kadın, bu kez devlete küfür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri, hakim ve savcıların asılacağını söyledi.

Gökçen isimli kadın şunları söyledi:

"Devlet var ya tam bir o..... çocuğu. Erdoğan (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kast ediyor) asılacak onu söyleyeyim. Meclisteki hepsi asılacak tek tek. Savcılar hakimlerde asılacak. Bugün ne meclis ne de savcılık işlemiyor. Adalet işlemiyor. İnsanlıktan çıktı toplum. Topluma lider olabilecek gerçekten bilen, ilim sahibi insanlara yaptığımız hareketlere bakın ya. Dangalaklığın daniskası yaptığımız şeyler yani. Öldürmeye çalışıyorsunuz, öldüremediniz şimdi ha bire örtbas etmeye çalışıyorsunuz. Üzerime leke atmaya çalışıyorsunuz. Sizin küçük oyunlarınız yetmez bizi yok etmeye. Allah nuru tamamlayacak diyor. Kime vermiş bunu bir bakın yani. Allah'tan korkun ya sizin proflarınızın bilmediği bilgi şuan bende. O üniversiteler neye yarıyor? Hala cahiliye adetlerini okuyup okuyup. O kadar üniversiteye bir araştırtsınlar o zaman. Çıkarın bütün kadın hakları şeylerini, insan haklarını Kuran'ı Kerim'den. Kul haklarını çıkarın ortaya 4 kadın çıkıyor mu, çıkmıyor mu bulun o zaman. Nasıl bir geri zekalısınız ya. Gerçekten ağzına sı...... bir toplumsunuz. Kuran'ı Kerim elinizde çıkıp edepsiz edepsiz konuşuyorsunuz ya. Dört kadın diye bir şey yok. Kul hakkı var, kadın hakkı var tamam mı? İnsanı zıvanadan çıkarmayın. Terbiyesiz köpekler ya. Nasıl bir ahlaksızsınız ya."

HAKARETTE SINIR TANIMADI

Gökçen isimli kadın şunları kaydetti:

"Bir lider bir yönetici beni gören biri yok mu ya? Herkes böyle, halk mı sıradan yani? Bu kadar mı kör oldunuz. Kendinizi bu kadar mı Allah sandınız? Bir de diyorlar ki, " Mehdi, ben mehdiyim" demez diyorlar. Adam çıkmış "Ben Allahım" diyor Erdoğan. Ben Allah'ım diyen bir insanın karşısına ilim,irfan sahibi Allah'ın olağanüstü güçler verdiği insan hayli hayli ben mehdiyim der. Ben Allah'ım diyenin karşısında ben mehdiyim de derim peygamberde. Siz Allahlık yaparsanız, bende burada peygamberim derim. Yayın bunu meclise. Geri kafalı , kürek başlı köpek, domuz gibi yemiş hırsız, aşağılık yaratık. İnsanlıktan çıktı toplum."