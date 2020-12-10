Kendini polis ve savcı olarak tanıttı! 230 saatlik görüntülerin izlenmesi ile yakalandı
Malatya'da, bir kişi kendisini polis, savcı olarak tanıtıp 103 bin 260 TL dolandırıcılık yaptı. İzlenen görüntüler sonucu yakayı ele veren şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, müşteki A. E. B. isimli şahsı telefon ile arayarak kendilerini polis, savcı olarak tanıtıp 103 bin 260 TL parayı gelen şahıslara vermek suretiyle gerçekleşen nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili 230 saatlik kamera görüntüsü izlendi.
Polis tarafından kamera kayıtlarının inceleme neticesi olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın İ.A. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şahıs Şanlıurfa'da yakalanarak Malatya'ya getirildi. İ.A. isimli zanlı adli makamlara sevk edildikten sonra mahkemece tutuklandı.