Kendisine ait rekoru kırıp, bir kez daha dünya klavye şampiyonu oldu

ADALET Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda Şube Müdürü olarak görev yapan Celal Aşkın, İtalya'da düzenlenen Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda kendisine ait dünya rekorunu kırarak altın madalya kazandı. Şampiyonada Türk Milli Klavye Takımı da rekor kırarak dünya şampiyonu oldu.

Birleşmiş Milletler'e bağlı federasyonun düzenlediği 52'nci Intersteno Kongre ve Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası, İtalya'nın Cagliari şehrinde 13-19 Temmuz arasında yapıldı. Şampiyonaya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Çin, Rusya başta olmak üzere Güney Kore ve Avrupa ülkeleri dahil 30 ülkeden yüzlerce yarışçı katıldı. Celal Aşkın, yarışmada, 30 dakikalık tecrübeliler kategorisi hatasız sürat yarışında dakikada net 156 sözcükle kendisine ait dünya rekorunu kırarak altın madalya kazandı. Sesi yazıya çevirme yarışı tecrübeliler kategorisinde 320 hece ile dünya ikinciliğini elde eden Aşkın, ses deşifre yarışı kategorisinin tecrübeliler bölümünde de yine dünya ikincisi, aynı kategorinin kombine bölümünde ise dünya üçüncüsü oldu.

TÜRK TAKIMI KLAVYE ŞAMPİYONASINDAN 10 MADALYAYLA DÖNDÜ

İtalya'nın Cagliari şehrinde yapılan Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda Türk Milli Klavye Takımı 10 madalya kazanarak, rekor kırdı. Gençler kategorisinde dakikada net 117 sözcükle İlyas Pamukçu dünya ikincisi, aynı kategoride dakikada net 113 sözcükle Mehmet Kurt dünya üçüncüsü oldu. Sesi yazıya çevirme yarışı tecrübeliler kategorisinde Hakan Kurt, dakikada 321 hece ile dünya şampiyonluğunu, canlı deşifre yarışı küçükler kategorisinde Onur Demirbaş dünya şampiyonluğunu kazandı. Ses deşifre yarışı tecrübeliler kategorisinde Hakan Kurt dünya üçüncüsü, aynı yarışın gençler kategorisinde İlyas Pamukçu dünya üçüncüsü oldu.

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DHA