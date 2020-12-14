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  3. Kendisine ceza yazmak isteyen polisleri tehdit etmişti: Maskesiz kadına CİMER'den tokat gibi cevap!

Kendisine ceza yazmak isteyen polisleri tehdit etmişti: Maskesiz kadına CİMER'den tokat gibi cevap!

Kahramanmaraş'ta maskesiz olduğu gerekçesiyle kendisine işlem yapmak isteyen polisleri tehdit ederek onları CİMER'e şikayet edeceğini söyleyen kadına yanıt gecikmedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, 'Boşuna zahmet edip de yazmasın' dedi.

Kendisine ceza yazmak isteyen polisleri tehdit etmişti: Maskesiz kadına CİMER'den tokat gibi cevap!

Kahramanmaraş'ta maskesiz olduğu için polislerin hakkında işlem yapmak istediği kadının twhditleri tepki topladı. Polisleri CİMER'e şikayet edeceğini söyleyen kadına yanıt gecikmezken konuya ilişkin açıklama, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar'dan geldi.

"BOŞUNA ZAHMET EDİP YAZMASIN"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, maske takmayan kadının polislere verdiği tepkinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. İnsanların maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini ifade eden Başar, "Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER'e yazmasın" şeklinde yanıt verdi.

Kendisine ceza yazmak isteyen polisleri tehdit etmişti: Maskesiz kadına CİMER'den tokat gibi cevap!

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda yaşanan olayda, maske denetimi yapan polis ekiplerine tepki gösteren bir kadın maskesini takmamış, polis ekiplerini CİMER'e şikayet etmekle tehdit etmişti. Maske takmayan kadın, "Zor kullanın bakalım CİMER'e yazacağım bekleyin bakalım siz, CİMER'e de yazacağım" diyerek tehdit etmişti.

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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