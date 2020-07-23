Kendisine emanet edilen köpeğe tecavüz etmişti! Volkan Uzun hakkında karar verildi

Ankara Eminyet Müdürlüğü, Çankaya'nın Küçükesat semtinde köpeğe eziyet ederek hayatını kaybetmesine sebep olduğu iddiasıyla suçlanan, bunun dışında 9 ayrı suç kaydı bulunan Volkan Uzun'un tutuklandığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından bir köpeğe eziyet edilerek öldürüldüğü yönünde yapılan paylaşımlarla iligli aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur:

22.07.2020 günü ilimiz Çankaya ilçesinde meydana gelen olayla iligli 9 ayrı suç kaydı ve aranması olan şüpheli V.U. yakalanarak gözaltına alınmış, 23.07.2020 günü cezaevine tesim edilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Volkan Uzun'un "köpeğe tecavüz ederek öldürdüğü" iddiası dün akşam Twitter'da gündeme gelmiş ve çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini dile getirmişti.

Volkan Uzun, dün, polislerce gözaltına alınarak Küçükesat Karakolu'na götürülmüş, pek çok hayvansever karakol önünde toplanarak tepki göstermişti.

KENDİSİNE EMANET EDİLEN KÖPEĞİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Volkan Uzun isimli kişi, bakması için kendisine emanet edilen köpeğe tecavüz ederek ölümüne neden olmuştu. Olayın ortaya çıkmasının ardından harekete geçen emniyet güçleri şahsı gözaltına alsa da Volkan Uzun daha sonra serbest bırakılmıştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Uzun'un tutuklanmaması sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekmişti. Kullanıcılar Uzun'un ceza alması için Twitter'da #VolkanUzunTutuklansın etiketi ile binlerce paylaşımda bulunmuştu.

VOLKAN UZUN KİMDİR?

Volkan Uzun hakkında çok fazla bir bilgi bulunmuyor. Sadece Ankara'da yaşadığı biliniyor.

İşte sosyal medyadaki tepkilerin bazıları: