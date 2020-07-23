Türkiye'de hayvanlara, kadınlara ve çocuklara şiddet bir türlü önlenemezken sosyal medyayı ayağa kaldıran yeni bir olay yaşandı. Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Volkan Uzun isimli kişi, bakması için kendisine emanet edilen köpeğe tecavüz ederek ölümüne neden oldu. Olayın ortaya çıkmasının ardından harekete geçen emniyet güçleri şahsı gözaltına aldı ancak daha sonra serbest bıraktı.

TUTUKLANMASI İÇİN HASTAG AÇILDI

Uzun'un tutuklanmaması sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti. Kullanıcılar Uzun'un ceza alması için Twitter'da #VolkanUzunTutuklansın etiketi ile binlerce paylaşımda bulundu. Olaya ilişkin yetkililerin ise ne yapacağı merak konusu oldu.

İşte sosyal medyadaki tepkilerin bazıları:



