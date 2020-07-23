Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü!
Ankara'da Volkan Uzun isimli kişinin bir köpeğe tecavüz ettikten sonrası gözaltına alınıp bırakılınca sosyal medya ayağı kalktı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Volkan Uzun'un tutuklanması için paylaşımda bulundu.
Türkiye'de hayvanlara, kadınlara ve çocuklara şiddet bir türlü önlenemezken sosyal medyayı ayağa kaldıran yeni bir olay yaşandı. Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Volkan Uzun isimli kişi, bakması için kendisine emanet edilen köpeğe tecavüz ederek ölümüne neden oldu. Olayın ortaya çıkmasının ardından harekete geçen emniyet güçleri şahsı gözaltına aldı ancak daha sonra serbest bıraktı.
TUTUKLANMASI İÇİN HASTAG AÇILDI
Uzun'un tutuklanmaması sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti. Kullanıcılar Uzun'un ceza alması için Twitter'da #VolkanUzunTutuklansın etiketi ile binlerce paylaşımda bulundu. Olaya ilişkin yetkililerin ise ne yapacağı merak konusu oldu.
İşte sosyal medyadaki tepkilerin bazıları: