Kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle kafeteryanın camlarını tuzla buz etti!
Tekirdağ'da kendisine hakaret edildiği iddiasıyla sinirlenen bir kişi, kafeteryayı birbirine kattı. Dükkanın camlarını indirip masa ve sandalyelerine zarar veren kişi ile ilgili olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Camiatik Mahallesi'nde bir kafeteryada yaşanan olay da kendisine küfür edildiğini söyleyen bir kişi, eline aldığı cisimlerle kafeteryanın camlarını kırarak masa ve sandalyelerini parçaladı. İhbar üzerine olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatılırken o anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.
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10 Eylül 2020 Perşembe 15:47
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