Kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle kafeteryanın camlarını tuzla buz etti!

Tekirdağ'da kendisine hakaret edildiği iddiasıyla sinirlenen bir kişi, kafeteryayı birbirine kattı. Dükkanın camlarını indirip masa ve sandalyelerine zarar veren kişi ile ilgili olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.