Kendisine küfreden çocukluk arkadaşını bıçakla delik deşik etti!
Esenyurt'un Saadetdere Mahallesinde 19 yaşındaki Berat Çağlak isimli genç, küfürleştiği iddiasıyla kavga ettiği çocukluk arkadaşı 17 yaşındaki U.T.'yi aralarında çıkan tartışmanın ardından bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan U.T. yaşamını yitirirken Berat Çağlak ise yakalanıp tutuklandı.
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