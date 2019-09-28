Kendisine laf atan şahsın peşini bırakmayan genç kız, emsal karar alınmasını sağladı

Kayseri'de, yolda yürüyen 3 üniversite öğrencisi genç kıza, aracıyla yanlarından geçerken "kızlar ne yapıyorsunuz?" dedikten sonra hakaret eden zanlıya "Basit cinsel taciz ve hakaret" suçundan 180 gün hapis karşılığı adli para cezası verildi. Gamze G., "Beni en çok mutlu eden şey ise kazandığım bu davanın emsal olarak gösterilecek olması. Ülkemizde laf atmanın bile bir cezası olduğunu gösterdiğim için kendimle gurur duyuyorum" dedi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen olayda Gamze G. ile birlikte iki arkadaşına aracı ile yaklaşan 27 yaşındaki M.B., "Kızlar ne yapıyorsunuz?" dedikten sonra hakaret etti. Plakayı alan Gamze G. 155'e şikayette bulunduktan kısa bir süre sonra M.B. polis ekiplerince yakalandı. Olayın peşini bırakmayan Gamze G., M.B.'den şikayetçi oldu ve dava açıldı. 10 ay süren dava sonrasında ise zanlı M.B.'ye mahkeme "Basit cinsel taciz ve hakaret'ten 180 gün hapis karşılığı adli para cezası verdi. Emsal olacak karar alınmasını sağladığı için mutlu olduğunu ifade eden Gamze G., "Ben Türkiye'de yaşayan milyonlarca kadından sadece biriyim. Her gün taciz haberleri duyarken okurken bir gün bu benim de başıma geldi ve sokakta alkollü bir şahsın sözlü tacizine ve hakaretine uğradım. Herhangi bir cinsiyetin diğer bir cinsiyete yaptığı tacize sessiz kalmamak gerektiğini savunan biri olarak ben de sessiz kalmadım ve şahıstan şikayetçi oldum. Daha sonra dava süreci başladı ve bu süreçte psikolojik olarak gerçekten çok yıprandım. Evet böyle bir olay yaşanmıştı ama "davayı kazanabilecek miyim?" "Başıma bir şey gelecek mi?" gibi aklımı meşgul eden, beni yiyip bitiren birçok soru vardı. 10 ay sonunda tanıklar, kamera görüntüleri, polis tarafından tutulan tutanaklar derken biz haklı olduğumuzu ispat ettik ve ben 26.09.2019 tarihindeki duruşma salonundan kazanmış bir şekilde çıktım. Şahıs cinsel taciz ve hakaret olmak üzere 2 ayrı suçtan ceza almıştı. Bu mutluluğumu sosyal medya aracılığı ile paylaştım. Oradan gelen destek mesajlarıyla daha da gururlandım ve bir sürü kadının sesi olduğumu fark ettim. Bu tür olaylar gibi olaylar yaşayan bir sürü insan mesaj attı ve benden cesaret aldıklarını söylediler. Beni en çok mutlu eden şey ise kazandığım bu davanın emsal olarak gösterilecek olması. Ülkemizde "laf atmanın bile" bir cezası olduğunu gösterdiğim için kendimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Gamze G.'nin avukatı Av. Burak Şahmetlioğlu ise kadınların korkmaması gerektiğini vurgulayarak, "Gamze hanım gibi çoğu kadınımızın benzer olaylarla karşılaştığının farkındayız. Cinsel suçlar ve kadına şiddet konusunda ülkece hassas bir dönemden geçiyoruz. Herkesi bu konuda duyarlılığa davet ediyorum. Toplumumuzda kadınların da bir birey olduğunu unutmamamız gerekli. Tüm kadınlarımız korkmasınlar susmasınlar Türk yargısına güvensinler" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA