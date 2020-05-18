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  3. Kendisine sarkıntılık yapılması sonucu çıkan kavgada hayatını kaybetti!

Kendisine sarkıntılık yapılması sonucu çıkan kavgada hayatını kaybetti!

İstanbul'da madde bağımlısı bir şahıs, bir kadına sarkıntılık yaptı. Sarkıntılık yapılan kadının eşiyle madde bağımlısı şahıs arasındaki tartışma kavgaya dönüştü, araya girmek isteyen kadın kurşunun hedefi olunca hayatını kaybetti.

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18 Mayıs 2020 Pazartesi 09:17

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