Kendisini 10 sene önce yaralayan amcasından hıncını alamadı! Amcasını öldüren yeğen cinayeti itiraf etti!

Diyarbakır'da yaşam süren Ali Kaya, 10 yıl önce yeğeni Mehmet Kaya'ya öldürme teşebbüsünde bulunmuş, silahla yaralamıştı. Yeğeninin görme yetisini büyük ölçüde kaybetmesine sebep olan amca Kaya, Covid-19 tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktı. Yeğeni, amcasının hapisten çıktığını öğrenince, takip ederek sokak ortasında Ali Kaya'yı bıçakla öldürdü.

CİNAYETİ İŞLEDİKTEN SONRA İŞE GİTMİŞ

Amcasından hıncını alan Mehmet Kaya'nın, cinayeti işlemesinin ardından olay yerinden uzaklaştığı, bir araca binip çalıştığı kuruma doğru yola çıktığı öğrenildi. İşe gittiğinde cinayet işlediği kıyafetlerini çıkarıp yerine temiz iş kıyafetleri giyindiği tespit edildi. Katil zanlısı yeğenin evini inceleyen polis, kamera kayıtları görüntülerinde, cinayetin işlendiği dakikalarda üzerinde görülen kıyafetlerinde ıslak olduğunu belirledi. Amcasını öldürdüğü bıçağı yıkayan Mehmet Kaya ekipler tarafından yakalanarak göz altına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Mehmet Kaya, emniyetteki ifadesinde, amcasının kendisinden aldıklarını unutmadığını, 10 sene evvel kendisini öldürme teşebbüsünde bulunduğu için bugün amcasını öldürdüğünü açıkladı. Ali Kaya’nın ise 10 yıl önce karıştığı olay sonrası ‘kasten yaralama’ suçundan 24 yıl ceza aldığı, haziran ayında izinli olarak cezaevinden çıktığı tespit edildi.

Suçunu itiraf eden Mehmet K., ağabeyi Sami K.’nin aracını olay sonrası aldığını ve bölgeden ayrıldığını aktardı. Ekipler, bunun üzerine çalışmalarını genişleterek ağabey Sami Kaya’yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mehmet Kaya ve ağabeyi Sami Kaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.