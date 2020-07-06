Kendisini 'asker' olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüpheli tutuklandı

MERSİN'in Mut ilçesinde, kendilerini "asker" olarak tanıtıp bir vatandaşın 8 altın bilezik, 1 altın küpe ve 14 bin TL nakit parasını alan 2 dolandırıcı, gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, para ve altınları verdikleri diğer şüphelinin yakalanması için jandarmanın çalışmaları devam ediyor.

Olay, Mut ilçesine bağlı Güme Mahallesinde meydana geldi. Telefonda kendilerini asker olarak tanıtan 2 şüpheli, bir vatandaşı kandırarak 8 bilezik, 1 altın küpe ve 14 bin TL nakit parasını aldı. Dolandırıcılık ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yerine yakın kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin dolandırıcılık mağduruna taksiyle geldiğini belirledi. Taksinin Mersin, Karaman, Mut ve Silifke bölgesinde sürekli dolaştığı tespit edildi. Plaka tanıma sistemi kullanılarak yeri tespit edilen taksi, Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'nde durduruldu. Araçta bulunan şoför ile yanındaki şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinde Mut ilçesinde meydana gelen dolandırıcılık olayını kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf eden şüpheliler, dolandırdıkları altın ve nakit parayı suç ortağı olan başka bir şüpheliye verdiği anlattı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 2 şüpheliden biri çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Taksi şoförü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, altın ve paraları teslim alan şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: DHA