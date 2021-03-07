Kendisini fuhşa zorlayan kocasını öldüren Çilem Doğan'dan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı!

Adana'da şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa zorladığını iddia ettiği Hasan Karabulut'u tabancayla vurarak öldüren Çilem Doğan, 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından kefaletle serbest bırakılmıştı. Devam eden Yargıtay sürecine ilişkin gazetecilere açıklamalrda bulunan Doğan, 8 Mart Kadınlar Günü ile ilgili de bir mesaj paylaştı.

YARGITAY'IN KARARI BEKLENİYOR

2013 yılında evlendiği ve bir çocuğunun babsaı olan 33 yaşındaki eşi Hasan Karabulut'u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa zorladığı gerekçesiyle 8 Temmuz 2015 tarihinde tabancayla vurarak öldürmesinin ardından tutuklanan Çilem Doğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada tahrik ve iyi hal indirimleriyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Doğan'ın avukatının 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun ardından adli kontrol şartıyla 20 Haziran 2016'da 50 bin TL kefaletle tahliye olan Doğan'ın kararı Yargıtay tarafından onaylanırsa, genç kadın yeniden cezaevine girecek.

"CEZAEVİNE GİRMEM VİCDANİ BİR KARAAR OLMAZ"

Bu süreç hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Doğan, yeniden cezaevine girmekten korkmadığını belirterek "Fakat gerçekten suç işleyen insanların cezaevine girmesi yönündeyim. Ölmekten son anda kurtulduğum için cezaevine tekrardan girmek istemiyorum." şeklinde konuştu.

O gün kendisini savunmasaydı Emine Bulut, Pınar Gültekin, Özgecan Aslan gibi nice kadınlardan biri olacağına değinen Doğan, çektiği acılar kendisini psikolojik olarak yıpratmış olsa da çocuğu için her zaman ayakta durduğunu ve defalarca şiddete, zulme maruz kalmış bir kadın olarak cezaevine girmesinin vicdani bir karar olmayacağını ifade etti.

"KADINLARIN ÖLMEDİĞİ BİR DÜNYA DİLİYORUM"

Bu süreçte, Yargıtay'dan gelecek kararı beklediğine ve bunun adil bir karar olacağı yönünde umudu olduğuna değinen Doğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili olarak da "Bütün kadınlar ve kızım adına mücadele ediyorum. İş yerinde, sokakta, otobüste evinde mücadele eden kadınları selamlıyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Yaşamın olduğu her yerde kadın vardır. Kadınların ölmediği bir dünya diliyorum." şeklinde konuştu.