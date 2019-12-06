Kendisini görünce ayağa kalkmayan belediye çalışanına verdiği skandal cezanın ardından istifa ettirildi!

AK Partili eski Adıyaman milletvekili Mehmet Metiner, Twitter hesabından, AK Partili Güngören Belediye Başkan Yardımcısının, bir belediye çalışanına verdiği skandal cezayı ortaya çıkardı. Akıl almaz cezanın ortaya çıkmasını9n ardından o belediye başkanı yardımcısı istifa ettirildi.

GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISININ SKANDAL CEZASINI METİNER ORTAYA ÇIKARDI

Metiner, olaya ilişkin, “Bu fotoğraftaki AK Partili gencimiz, AK Parti Güngören ilçe teşkilatında belediye başkan yardımcısının önünde kalkmadığı gerekçesiyle ertesi gün çalıştığı belediyede her gördüğünün önünde kalksın diye işte bu şekilde cezalandırılıyor” ifadelerini kullandı.

"DAVAMIZ ADINA UTANÇ VERİCİ BİR UYGULAMA"

“Davamız adına utanç verici bir uygulama… Gereği acilen yapılmalı…” diyen Metiner, belediye çalışanının bir sandalyede otururken çekilmiş fotoğrafını da paylaştı. Metiner, belediye çalışanını ayağa kalkmadığı için cezalandıran belediye başkan yardımcısının kimliğini ise açıklamadı. Belediye çalışanının isminin Enes Turan olduğu öğrenildi.

Cezayı veren belediye başkan yardımcısının Veysel İpekçi olduğu iddia edildi.

BİR AÇIKLAMA DA ŞAMİL TAYYAR'DAN: KALDIR BAŞINI KOCA ADAM!

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar da yaşananlara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Tayyar, ''Enes kardeşim, koca adam. Kaldır, eğme başını. Seni tuvalet önünde o sandalyeye mahkum edenler, toplumun vicdanına hapsoldular. Bilesin, seni seviyoruz.'' ifadelerini kullandı.

BAŞKAN "ÖZÜR DİLE" DEDİ, İPEKÇİ REDDETTİ

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, duyar duymaz olaya müdahale ettiği, yaşananlardan dolayı belediye çalışanından özür dileyip makam odasına götürdüğü öğrenildi.

Başkan Demir'in, yardımcısı Veysel İpekçi'yi de özür dilemesi konusunda uyardığı, İpekçi'nin özür dilemeyi reddettiği belirtildi.

BAŞKAN DEMİR AÇIKLADI: İSTİFASI ALINDI

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cezayı veren başkan yardımcısının istifa ettiğini duyurdu.

Demir yaptığı açıklamada, ''Belediyemizde bugün meydana gelen üzücü olaydan dolayı ilgili başkan yardımcımızın istifası alınmıştır. Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.'' ifadelerini kullandı.