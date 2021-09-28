Kendisini Hz. Ali'nin görevlendirdiğini söyleyen cinci hoca, emekli hakim ve eşini dolandırdı! Yaptıklarını duyanlar inanamadı

Emekli Danıştay hakimi S.Y. ve eşi akıllara gelmeyecek bir olay yaşadı. Hürriyet'te yer alan habere göre Cinci Hoca Uğur Akyol, kendisini Hz. Ali’nin görevlendirdiğini ifade ederek, hakimi S.Y. ve eşini akıl almaz yöntemlerle dolandırdı. Ailenin varlıklarında azalma yaşanırken sanık ise hakim S.Y.'ye kredi çektirdi, hayır yapacağını ifade ederek aldığı paralarla lüks araçlar alıp gezdi. Sanık, çeşitli yalanlarla 550 bin TL'ye kadar aileyi dolandırdı, ayrıca S.Y.'ye cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı.

SOLUĞU SAVCILIKTA ALDILAR

Sanığın hesaplarına sürekli para akışı olduğunu fark eden S.Y ve avukat kızları soluğu savcılıkta aldı. S.Y. ile Avukat kızlarının şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini Hz. Ali’nin görevlendirdiğini söyleyen Cinci Hoca Uğur Akyol’a ‘sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı’ ve ‘dini inançların istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından 66 yıl hapis istemiyle dava açtı.

PARALARI CİNLERDEN KURTARMAK İÇİN ALMIŞ

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya katılan avukat S.Y., olayı şu sözlerle anlattı:

"Sanık da bize ‘Babanız size sürpriz yapıp ev yaptırıyor’ dedi ve bize bir proje gösterdi. Daha sonra biz sanığın hesaplarına sürekli bir para akışı olduğunu fark ettik. Biz fakirleşirken o zenginleşince durumu anlamış olduk. Sonra sanık hesabına gelen paraları anneme musallat olmuş cinlerden kurtulmak için harcandığını, bize de musallat olmaması için kurbanlar kesip hayır işlerine yatırdığını, bunun için de çok ciddi paralar harcadığını söyledi.

KREDİ ÇEKTİRDİ

Bu gerekçeyle üstüne bir de babama kredi çektirdi. Bizim aç kaldığımız zamanlar oldu. Sanık bizden aldığı paralarla lüks araçlarla geziyor, benim babamsa hasta haliyle metrobüslerde sürünüyor. Sanık ‘Sürekli sizi izliyorum’ şeklinde konuşuyordu. Dini yönünün yanında kendisinin derin devlet olduğunu, babamı mesleğini icra ettiği dönemde sürekli doğru yoldan çıkarmak için sınadıklarını ama babamın hiçbir zaman doğru yoldan ayrılmadığını söylüyordu.

HERKESE FARKLI MESLEK SÖYLEMİŞ

Bazı insanlara kendisinin şifacı olduğunu, bazılarına doktor bazılarına ise avukat olduğunu söylüyordu. Biz anne ve babamıza ‘Bu insana nasıl bu kadar güveniyorsunuz?’ diye sorduk. Babamın anlattığı, balkonda otururken sanık babama ‘Aya bakar mısın?’ diyor. Babam aya baktığında Hz. Ali’nin silüetini görüyor daha sonra bu silüet babama doğru yaklaşıyor. Bunu anneme de yapıyor ve annem aklını kaybediyor.”

CİNSEL SALDIRIDA BULUNMAYA ÇALIŞTI

Sanığın kendisine cinsel sorular da sorduğunu belirten S.Y., Denizli'ye gittiğinde zorla peşinden geldiğini söyledi. Sözlerini sürdüren S.Y. . Bana ‘Biraz iç rahatla, gel sana içki ısmarlayayım. Benim sana ne kadar düşkün olduğumu biliyorsun değil mi?’ şeklinde konuşuyordu. Biz o gün kendisiyle odada köşe kapmaca oynadık resmen. Daha sonra ellerimi tutup bana sarılmaya çalıştı. Onunla tartıştım. Kendisinden şikâyetçiyim” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, sanık ile müşteki S.Y. arasındaki para transferlerinin tespiti için hesap hareketlerinin incelenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.