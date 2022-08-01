Kendisini mehdi ilan eden Tuncer Çiftçi'nin müritlerinden skandal video! 'Allah'ın Nuru' diyerek Tuncer'in doğum gününü kutladılar!

Kocaeli'de radyo programcılığı yapan ve kendini Mehdi ilan ederek insanların dini duygularını sömürerek kadınların kendisine mürit olmasına neden olan Tuncer Çiftçi, geçitiğimiz günlerde yayınladığı doğum günü videosunda Avusturya yapımı “Steyr Aug A3” model piyade tüfekleri ile kameralar karşısına geçmişti. Bugün de Çiftçi'ye bağlı müritler doğum günü videosu yayınlayarak skandala imza attılar.

ELİNDE TÜFEKLERLE VİDEO YAYINLADI

26 Temmuz tasrihinde youtube üzerinden yayınladığı video ile lük evinde doğum gününü kutlayan Tuncer Çitçi'nin elinde bulunan tüfekler ile "Yıkılana kadar değil yok olana kadar dik durucam. Bu da size dert olsun." sözleri ile büyük dikkat çekmiş ve ses getirmişti.

MÜRİTLERİNİN SÖZLERİ PES DEDİRTTİ

Kendini mehdi ilan ederek kadınların kendisine mürit olarak bağlanmasına neden olan Çitfçi şifa arayan bir grup kadına “Beni en çok sevenler şelalenin altına girecek ve çıkacak” sözleriyle buz gibi şelaleye sokmuştu. Bugün de kendisine bağlı olan kadınlar Tuncer Çiftçi'nin doğum günü sebebiyle "Allah cc nuru Tuncer Çiftçi" yazısı ile kamera karşısına geçerek doğum günü videosu yayınladılar.