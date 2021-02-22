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  3. Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı polise yakalandı

Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı polise yakalandı

Çanakkale'de kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı İstanbul'da gerçek polise yakalandı.

Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı polise yakalandı

Çanakkale'de bir vatandaşı polis olduğuna ikna ederek dolandıran zanlı, polisin sıkı takibi sonucunda İstanbul'da yakayı ele verdi.

19 Şubat Cuma günü Çanakkale merkezde meydana gelen olayda Suriye uyruklu Y.F. (39), M.U.(76) isimli vatandaşı arayarak kendisini polis olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin çalındığını ve yeni kimlik çıkarmak için ziynet eşyalarını vermesi gerektiğini söyledi. M.U. arayan kişinin polis olduğuna inanarak evinde bulunan 34 bin 305 Euro nakit para ile 35 bin 800 TL değerindeki ziynet eşyalarını zanlıya verdi.

Bir süre sonra dolandırıldığının farkına varan M.U. durumu polise bildirdi. Kısa süre içinde parmak izi ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yapılan çalışmalar sonucunda 21 Şubat Pazar günü İstanbul'un Esenyurt ilçesinde zanlıyı yakaladı ve Çanakkale'ye getirildi. Hırsızlık zanlısı buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 


 

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