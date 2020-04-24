Kendisini rahatsız ettiği için öldürmüştü! O cani yakalandı
İstanbul'da Ozan Ö. isimli şüpheli lastikçi de "kendisini rahatsız ettiği" gerekçesiyle Dora isimli 3 aylık köpeği, yere vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli emniyet ekiplerince İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin köpeğe şiddet uyguladığı anlar işyerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
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24 Nisan 2020 Cuma 14:41
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