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  3. Kendisini ve annesini diri diri yakmak istedi! Alevlere teslim olan evden şans eseri kurtuldu!

Kendisini ve annesini diri diri yakmak istedi! Alevlere teslim olan evden şans eseri kurtuldu!

Muğla’da, intihar etmek isteyen bir şahıs, annesini de yanına alarak evi aleve verdi. Mahalle sakinlerinin hızlı davranışıyla, olaya polis ve itfaiye ekipleri dahil oldu.

Kendisini ve annesini diri diri yakmak istedi! Alevlere teslim olan evden şans eseri kurtuldu!

Olay, Muğla Bodrum'un, Ortakent mahallesi Müskebi caddesinde meydana geldi. Ailesiyle yaşam süren 30 yaşındaki Sadettin Keleş, mutfak tüpünün gazını açarak hayatına son vermek istedi. Tüpü açtıktan sonra annesini de yaka paça yanına alan Keleş, odanın gazla dolmasını bekledi. Oğlunun yaptığı karşısında ne yapacağını bilemeyen anne yardım çığlıkları atmaya başladı.

PATLAMA MEYDANA GELDİ

Psikolojisi bozuk olduğu ileri sürülen Keleş, çakmağı yakmasıyla bir anda gazın etkisiyle mutfakta patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle perdeler ve bazı malzemeler tutuşmaya başladı. Sesleri duyan komşuların erken ihbarı üzerine, güvenlik güçlerine ve itfaiyeye ekipleri olaya tam zamanında müdahale etti.

ANNE YARA ALMADAN KURTULDU

Olay yerine gelen ekipler, alevler içinde kalan eve girmekte güçlük çektiler. Camları kırarak evin içine ulaşan ekipler, talihsiz anneyi yara almadan kurtarırken, kendisini ve annesini tehlikeye atan Keleş'i hafif sıyırıklarla olay yerinden çıkardılar.

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