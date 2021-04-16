Kendisini ve arkadaşlarını taciz eden patronundan feci şekilde intikam aldı!
Çin'de Zhou isimli bir kadın, Wang Mouhui isimli patronunun kendisine ve iş arkadaşlarına taciz mesajları attığını dile getirerek ofiste bulunan patronunu paspasla dövüp üzerine su fırlattı. Kadının çığlık çığlığa ortalığı birbirine kattığı görüntüler ise kameralara böyle yansıdı.
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16 Nisan 2021 Cuma 16:50
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