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  3. Kene kabusu geri mi dönüyor? Erzincan'da 7 kişi kene ısırması sonucu hastanelik oldu

Kene kabusu geri mi dönüyor? Erzincan'da 7 kişi kene ısırması sonucu hastanelik oldu

Havaların ısınmasıyla birlikte kene kabusu yeniden kendini göstermeye başladı. Erzincan'dan gelen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları korkuya neden oldu. Kene ısırması sonucunda 7 kişinin hastanelik olduğu öğrenildi.

Kene kabusu geri mi dönüyor? Erzincan'da 7 kişi kene ısırması sonucu hastanelik oldu

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları havaların ısınmasıyla birlikte yeniden ortaya çıktı. Dünyada pandemi krizinin etkileri sürerken, koronavirüsle boğuştuğumuz şu günlerde ortaya çıkan KKKA vakaları morallerin bozulmasına yol açtı.

KAPALI ALANDA KORONAVİRÜS, DOĞADA KENE KORKUSU

Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan keneler nedeniyle Erzincan'da 7 kişinin hastanelik olduğu öğrenildi. Pandeminin yarattığı sosyal hayat kısıtlamaları nedeniyle insanlar kendilerini doğaya bıraktı. Pandemiye kaçıp doğaya sığınanlar bu sefer de kene kabusuyla karşı karşıya geldi. İnsanların yeşil alanlara yönelmesiyle birlikte kene vakalarında artış yaşanmasından endişe ediliyor.

Kene kabusu geri mi dönüyor? Erzincanda 7 kişi kene ısırması sonucu hastanelik oldu

KORONAVİRÜSLE BENZER SEMPTOMLAR GÖSTERİYOR

Uzmanları asıl korkutan ise KKKA hastalığının koronavirüs ile benzer semptomlar göstermesi. Uzmanlar; ateş, halsizlik, eklem ağrıları gibi bulguları olan kişilerin yeşil alanlara çıkıp çıkmadığını sorguluyor. Özellikle kırsal alanda yaşayan ve çiftçilik yapan kişilerde KKKA vakalarına sık rastlanıyor. Mayıs ayı itibariyle de  Erzincan’da vaka sayılarında artış yaşandı ve 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

PANDEMİ İLE BİRLİKTER KKKA VAKALARI ARTIŞ GÖSTERDİ

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda pandemi nedeniyle yeşil alanlara yönelme sonucu KKKA vakalarının arttığı ifade ediliyor. Kenelerin bulaşıcı hastalık taşıdığına dikkat çeken uzmanlar vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili de "Çoğunlukla yaz aylarında şehir merkezlerinden kırsal bölgeye giden birçok vatandaş var. Kene vakalarını artık görmeye başladık. Kene hastalığı yani Kırım Kongo Kanamalı Ateşi kırsal bölge hastalığı olduğu için vatandaşlarımızı keneye karşı dikkatli olmaya çağırıyorum.” ifadelerine yer verdi.

Kene kabusu geri mi dönüyor? Erzincanda 7 kişi kene ısırması sonucu hastanelik oldu

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