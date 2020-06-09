Kırım Kongo Kanamalı Ateşi(KKKA) hastalığının geçen yıla oranla 5 kat artış göstermesi üzerine Sivas Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdem Şenel, hayvan yetiştiricilerine ve vatandaşlara kenelere çıplak elle dokunmayın uyarısında bulundu.

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları geçen yıla göre 5 kat artış gösterdi. Hastalık geçen yıllarda yaz aylarının gelmesiyle görülmeye başlarken bu yıl Mart ayında görülmeye başladı. Sivas ve çevre illerden KKKA hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran 101 vakadan 5'i hayatını kaybetti. Vatandaşların keneyi vücutlarında gördüklerinde panik yaparak kendileri çıkarmaları ise ölüm sayısının artmasına neden oldu. Sivas Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdem Şenel, vatandaşların kendilerine veya hayvanlara yapışan keneleri çıplak elle çıkarmamalarının önemini vurguladı.

Eve dönüşte vücutta kene taraması yapılmalı

KKKA hastalığının enfekte hayvanlardan alınan mikrobun kene tarafından insanlara bulaştırılmasıyla ortaya çıktığını belirten Veteriner Hekim Şenel, vatandaşların doğada vakit geçirmelerinin ardından vücutlarında kene taraması yapmaları gerektiğini söyledi. Şenel, "Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene popülasyonu arttı. KKKA hastalığı enfekte hayvanlardan alınan mikrobun keneler vasıtasıyla insanlara bulaştırılmasıyla oluşuyor. Dünya'da 850 adet kene türü mevcut ancak bu kenelerden sadece hyalomma cinsine ait olan keneler bu hastalığı insanlara naklediyorlar. İlimizin kuzey bölgelerinde, Orta Karadeniz bölgesinde bu hastalığa çok sık rastlanıyor. Hayvan hareketlerinin gelişi güzel yapılması, dikkat edilmemesi sebebiyle de ülkenin her bir tarafında görülebilme ihtimali var Özellikle yaz aylarının gelmesi, bağ bahçede çalışan kişilerin yada piknikçilerin fazla miktarda arazide bulunması sebebiyle kenelerle karşılaşabiliyorlar. Kesinlikle vatandaşlarımızın eve dönüşlerinde vücutlarında kene var mı, yok mu diye kontrol etmesi gerekiyor. Zoonoz bir hastalık olduğu içinde veteriner sağlık çalışanlarının ve veteriner hekimler tehlike altındadır. Dolayısıyla kenelerden hayvanlarda hastalık belirtisi görülmüyor "dedi.

"Keneleri hayvanlar üzerinden çıplak elle toplamayın"

Hayvan yetiştiricilerinin keneleri elle toplamak yerine parazit ilaç kullanmaları gerektiğine vurgu yapan Şenel, kene hayvanlarda hastalık yapmadığını belirterek hayvanlarda keneden dolaylı hastalık belirtisi görülmediğini söyledi. Şenel, "Yetiştiricilerimiz ve bu işle uğraşan hayvan sahipleri kesinlikle hayvanların üzerinde bulunan hiçbir keneyi çıplak elle toplamaya kalkmasınlar. Serbest piyasada bulunan parazit ilaçlar ile hayvanlarını Haziran, Temmuz, Ağustos kenelerin çok yoğun olduğu dönemlerde hayvanlarını ilaçladıkları takdirde bu hastalığın insanlara geçmesini önleyeceklerdir. Bu ilaçlar ete ve süte kalıntı yapmazlar. İlaçlamayla hem hayvanlarını hem de kendilerini KKKA hastalığına karşı korumuş olurlar. Çıplak elle hayvanlar üzerinde bulunan kenelerle oynadıkları, patlattıkları veya topladıkları takdirde kenelerden insanlara hastalık bulaşabilir. Dolayısıyla müdahale edecek dahi olsalar kendilerini kesinlikle korumalılar, eldiven takmalılar o takdirde toplamalılar. Çıplak elle kesinlikle keneye müdahale etmemeleri gerekir. Kene hayvanlarda hastalık yapmıyor, hayvanlarda keneden dolaylı hastalık belirtisi görülmüyor. Ancak hayvanlarda gizli olarak bulunan hastalığı keneler, insanlara kan emmek suretiyle naklediyorlar" dedi.

Kene görünce panik yapmayın uyarısı

Vatandaşların kendi üzerlerinde veya hayvanlarının üzerinde kene görmeleri durumunda panik yapmamaları gerektiğini belirten Şenel, "Kesinlikle yetiştiricilerimize, sağlık çalışanlarımıza, hayvan severlerimize buradan söylüyorum, panik yapmayacaklar. Hayvanların üzerinde kene varsa ilaçlamak suretiyle o keneleri yok edecekler. Eğer kendi üzerlerinde kene varsa kesinlikle çıplak elle dokunmadan bir sağlık kuruluşuna başvuracaklar" dedi.

Kaynak: İHA