Kener Arce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kener Arce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kener Arce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kener Arce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kener Arce 17 Haziran 1988 tarihinde San Lorenzo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Kener Luis Arce Caicedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kener Arce Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cumbayá FC futbol takımında oynamaktadır. Cumbayá FC takımına 17 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Kener Arce'nin Cumbayá FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kener Arce Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kener Arce isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kener Arce Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kener Arce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında CD Espoli

31 Ocak 2012 yılında CD Olmedo

31 Aralık 2012 yılında CD Espoli

22 Ocak 2013 yılında LDU de Loja

26 Ocak 2016 yılında Fuerza Amarilla

3 Ocak 2017 yılında Independiente

1 Şubat 2019 yılında CD Macará

31 Aralık 2019 yılında Independiente

9 Ocak 2020 yılında Dep. Cuenca

24 Haziran 2020 yılında CD Macará

17 Mart 2021 yılında Cumbayá FC

Kener Arce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kener Arce şuan Cumbayá FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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