Keneyle mücadelede meclis gündeminde

Sivas İl Genel Meclisi Haziran ayı meclis toplantılarının son oturumunda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle meydana gelen ölüm vakalarındaki artış meclisin ana gündem maddesi oldu.

Sivas İl Genel Meclisi Haziran ayı meclis toplantılarının son oturumu bugün gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Hakan Akkaş koordinesinde yapılan oturumda meclis üyelerine gündem dışı söz verildi. KKKA şüphesiyle ölüm vakalarındaki artış yerel parlamentonun gündemine oturdu.

Ramazan Bayramı'nın son gününde kene nedeniyle bir yakınını kaybettiğini ifade eden Büyük Birlik Partisi (BBP) Şarkışla İl Genel Meclisi Üyesi Orhan Tamer, bu konuda acil önlem alınması gerektiğini söyledi. Keneyle mücadelede en etkili yöntemin keklik ve sülün olduğunu belirten Tamer, Sivas'a keklik ve sülün üretim merkezi kurulmasını talep etti. Sivaslı milletvekillerinin keneyle mücadele konusunda duyarlı olması gerektiğine vurgu yapan Tamer, "KKKA hastalığı sebebiyle Sivas'ta her yıl ölümler yaşanıyor. Bayramın 3 günü amcaoğlumuzu toprağa gömdük. Kenelerin insan vücuduna vermiş olduğu virüs ölümcül bir virüs. Biz bu konuda daha fazla ölümlerin yaşanmaması için Sivas'a keklik ve sülün üretim merkezi kurulmasını talep ediyoruz" dedi.

"Kenelerin tek düşmanı sülün ve keklik"

Kahramanmaraş ve Yozgat'ta kene ile mücadelede sülün ve keklik kullanıldığını vurgulayan Tamer, "İki ilde de keklik ve sülün üretim merkezi var. Yılda 90 bin keklik ve sülün doğaya salınıyor. Bu sayede kene ile etkin bir şekilde mücadele ediliyor. İlaçlar keneyi yok etmiyor. Kenelerin tek düşmanı sülün ve keklik. Bizler geçmiş yıllarda bu hayvanları avladık ve ırmaklarımızı kuruttuk. Bilinçsiz su tüketimleri yaparak göletleri de kuruttuk. Hayvan sayısı azalınca da kene baş gösterdi. O nedenle avlanma yasağı getirilmesini ve Sivas'a sülün ve keklik üretim merkezi kurulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Vali Ayhan'a çağrıda bulundu

Üretim merkezinden elde edilen yavru kuşların doğaya salınmasını istediklerini dile getiren Tamer, "Doğaya bırakılan keklik ve sülün gibi hayvanlarla ilgili av yasağı getirilmesini yasağa uymayanların ise ağır bir şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bu konu Sivas İl Genel Meclisi'nin konusu değil ama meclis üyelerinin bu konu hakkında kendi partilerinin milletvekilleri ile görüşmelerini rica ediyorum. Artık yeter. Kimsenin KKKA hastalığı nedeniyle ölmesini istemiyoruz. Konuyla ilgili Sivas Valisi Salih Ayhan'a da çağrı yapıyorum. İl dışından gurbetçilerimiz Sivas'a gelecek pikniğe ve doğa yürüyüşüne çıkacak. Kimsenin bu korku ile yaşamasını istemiyoruz" şeklinde konuştu.

BBP İl Genel Meclis Üyesi Tamer'in keklik ve sülün üretim merkezi kurulması talebine AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulkadir Demirel ve Cumhuriyet Halk Partisi Divriği İl Genel Meclis Üyesi Sadık Güller'den de tam destek geldi.

Kaynak: İHA