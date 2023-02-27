Kengo Nagai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kengo Nagai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kengo Nagai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kengo Nagai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kengo Nagai 6 Kasım 1994 tarihinde ---, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 永井 堅梧 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kengo Nagai Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Sports Japan Ltd, yapmaktadır. Kengo Nagai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kengo Nagai'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kengo Nagai Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nagaikengo_official/

Kengo Nagai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kengo Nagai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kengo Nagai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kengo Nagai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Matsumoto Yama.

1 Şubat 2015 yılında Kataller Toyama

31 Ocak 2019 yılında Matsumoto Yama.

1 Şubat 2019 yılında Tokushima Vort.

31 Ocak 2020 yılında Matsumoto Yama.

1 Şubat 2020 yılında Gir. Kitakyushu

31 Ocak 2021 yılında Matsumoto Yama.

1 Şubat 2021 yılında Shimizu S-Pulse

1 Şubat 2023 yılında Yokohama FC

31 Ocak 2024 yılında Shimizu S-Pulse

Kengo Nagai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kengo Nagai şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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