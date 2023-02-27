Kenji Cabrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenji Cabrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenji Cabrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kenji Cabrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kenji Cabrera 27 Ocak 2003 tarihinde Shiga şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Peru,Japonya uyrukludur.Gerçek adı da Kenji Giovanni Cabrera Nakamura şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kenji Cabrera Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Kenji Cabrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FBC Melgar futbol takımında oynamaktadır. FBC Melgar takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kenji Cabrera'nin FBC Melgar ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Kenji Cabrera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kenjicn7/

Kenji Cabrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kenji Cabrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kenji Cabrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kenji Cabrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FBC Melgar II

1 Ocak 2021 yılında FBC Melgar

Kenji Cabrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kenji Cabrera şuan FBC Melgar takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kenji Cabrera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Esther Grande de Bentín

Peru U20 takımında 16 numaralı formasıyla 12 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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