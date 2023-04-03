Kenjiro Saito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenjiro Saito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kenjiro Saito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kenjiro Saito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kenjiro Saito 12 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 齊藤 謙二郎 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kenjiro Saito Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Avispa Fukuoka U18 futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kenjiro Saito'nin Avispa Fukuoka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kenjiro Saito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kenjiro Saito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kenjiro Saito şuan Avispa Fukuoka U18 takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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