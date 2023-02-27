Kennedy Egbus Mikuni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kennedy Egbus Mikuni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kennedy Egbus Mikuni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kennedy Egbus Mikuni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kennedy Egbus Mikuni 23 Haziran 2000 tarihinde Higashimurayama, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 三國 ケネディ エブス şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kennedy Egbus Mikuni Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Kennedy Egbus Mikuni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avispa Fukuoka futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Kennedy Egbus Mikuni'nin Avispa Fukuoka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kennedy Egbus Mikuni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kennedy Egbus Mikuni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kennedy Egbus Mikuni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kennedy Egbus Mikuni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında Avispa Fukuoka

21 Mayıs 2021 yılında Tochigi SC

10 Ağustos 2022 yılında Avispa Fukuoka

Kennedy Egbus Mikuni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kennedy Egbus Mikuni şuan Avispa Fukuoka takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Kennedy Egbus Mikuni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya U20 takımında 17 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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