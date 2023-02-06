Kennedy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kennedy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kennedy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kennedy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kennedy 8 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Antonio Kennedy Sousa de Almeida şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kennedy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trade Soccer yapmaktadır. Kennedy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 16 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Kennedy'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kennedy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kennedy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kennedy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kennedy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2020 yılında Guarany-CE

5 Ağu 2020 yılında Fortaleza U20

21 Ocak 2022 yılında CS Sergipe-SE

14 Nisan 2022 yılında Fortaleza U20

16 Nisan 2022 yılında Fortaleza

Kennedy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kennedy şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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