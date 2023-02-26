Kennedy Mweene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kennedy Mweene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kennedy Mweene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kennedy Mweene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kennedy Mweene 11 Aralık 1984 tarihinde Lusaka şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Zambiya,Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kennedy Mweene Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kennedy Mweene, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Kennedy Mweene'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kennedy Mweene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kennedy Mweene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kennedy Mweene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kennedy Mweene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Kitwe United FC

1 Temmuz 2005 yılında FS Stars

1 Temmuz 2013 yılında Sundowns

Kennedy Mweene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kennedy Mweene şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kennedy Mweene Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

State House, Lusaka Celtics

Zambiya takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 123 maçta 2 gol atmıştır.

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